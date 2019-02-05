«Первый шаг за Токио»: Лавров о ситуации с Курилами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что японские власти должны сделать первый шаг для заключения мирного договора между странами. Слова Лаврова передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что в России готовы ускорить обсуждение заключения мирного договора с Японией. Однако, отметил Лавров, для этого Токио необходимо сделать «первый шаг».

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«И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми, в том числе и над этими [четырьмя] островами [Южных Курил]», — сказал Лавров.

Ранее опрос показал, что почти 90% японцев не верят в разрешение спора по Курилам при действующем премьере страны Синдзо Абэ.