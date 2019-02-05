В ЕП отказались считать Россию стратегическим партнером
Вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете заявила, что Россию нельзя считать стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, такое решение будет оправдано в условиях непризнания Евросоюзом присоединения Крыма к России.
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Она также добавила, что Россия якобы развязала кампанию дезинформации против Европы.
Ранее в Германии заявили, что ЕС не сможет устоять перед мощью США без России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.