Порошенко решил запретить пускать наблюдателей из России на выборы

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ госпогранслужбе страны не впускать на Украину российских наблюдателей на выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — сказал Порошенко.

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Он также напомнил, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду внесли законопроект о недопуске на выборы наблюдателей от России.