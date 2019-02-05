Порошенко решил запретить пускать наблюдателей из России на выборы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ госпогранслужбе страны не впускать на Украину российских наблюдателей на выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — сказал Порошенко.
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Он также напомнил, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.
Ранее сообщалось, что в Верховную раду внесли законопроект о недопуске на выборы наблюдателей от России.