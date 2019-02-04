Эстония признала Гуайдо президентом Венесуэлы

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Эстонские власти признали оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте эстонского МИДа.

В ведомстве объяснили свое решение тем, что прошедшие в мае прошлого года выборы президента страны, на которых победил Николас Мадуро, не соответствовали международным стандартам и не были легитимными.

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«В связи с этим Эстония, как и многие другие демократические страны <...> признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы», — говорится в заявлении эстонского МИДа.

Ране сообщалось, что еще три страны ЕС признали Гуайдо.