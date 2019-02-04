Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В Великобритании, Австрии, Дании и Франции признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны, передает РИА «Новости».

Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава британского МИД Джереми Хант написали об этом своих твиттерах.

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По словам Ханта, президент Николас Мадуро не созвал президентские выборы в установленный нами 8-дневный срок.

«Великобритания наряду с европейскими партнерами теперь признает Хуана Гуаидо временным конституционным президентом до тех пор, пока не будут проведены заслуживающие доверия выборы», — написал Хант.

Ранее сообщалось, что Испания признала Гуайдо.