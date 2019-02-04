В МИДе считают, что «холодной войны» из-за ДРМСД не будет

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Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что после прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) «холодная война» не начнется, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что действия США «печальны».

«Наступила новая эпоха — эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это печально», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что США передали России свои условия для возобновления переговоров по ДРСМД. Также США официально уведомили Россию о начале выхода из ДРСМД.