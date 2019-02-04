Лавров: ЕС пытается навязать ультиматум по Венесуэле

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Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Евросоюз пытается навязать «ультиматум» по Венесуэле, передает РИА «Новости».

«Это не посредничество, а попытка навязать ультиматум», — подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что Россия поддерживает инициативы по урегулированию кризиса в Венесуэле.

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По его словам, президент страны Николас Мадуро готов к переговорам с оппозицией, однако лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо «отказывается от этого при поддержке США и Европы».

Ранее сообщалось, что Мадуро призвал Гуайдо не причинять вред Венесуэле.