Ким Чен Ын направил Путину поздравление с Новым годом

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Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Новым годом, который по лунному календарю наступит 5 февраля. Об этом сообщает корейское агентство ЦТАК.

Согласно представленной информации, такие поздравительные телеграммы от северокорейского лидера получили главы более чем 20 стран. Однако в списке лидеров президент России находится на первом месте. Содержание поздравления с наступлением 108 года чучхе не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что в ближайших планах у российского лидера нет встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.