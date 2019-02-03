WSJ: Deutsche Bank отказал компании Трампа в выдаче кредита

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В марте 2016 года Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в банке не хотели расширять деловые связи с Трампом, который в тот момент был кандидатом в президенты США.

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Как отмечается, в Deutsche Bank считали, что средства могут быть потрачены на предвыборную кампанию Трампа.

При этом Trump Organization планировала использовать кредит для финансирования гольф-клуба в Шотландии.

Ранее сообщалось, что Трамп заподозрили в «связях» с Россией через Deutsche Bank.