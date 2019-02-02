В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»

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Российский твиттер в ответ на критику пояснил, почему при сообщениях об Украине используется предлог «на», а не «в».

Аккаунт объяснил, что это связано с правилами русского языка, который является официальным языком ООН.

«Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине», — ответили в ООН.

Украинские пользователи начали писать оскорбительные комментарии после того, как появилась запись о масштабной эпидемии СПИДа «на Украине».

Ранее президент Украины Петр Порошенко признался, что до 31 года не говорил на украинском языке.