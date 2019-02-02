Сторонники Мадуро митингуют под песни со словами Yankee go home

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Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро танцуют на улицах Каракаса под песни со словами Yankee go home, передает РИА «Новости».

На видео большая толпа людей размахивает флагами, бьет в барабаны, пританцовывает, слышна энергичная музыка, в песнях постоянно повторяются слова Yankee go home, Gringo go home.

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Полицейские отказались разгонять митинг против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На видео группа полицейских отделяется от толпы и уходит, один из сотрудников обнимает протестующего.