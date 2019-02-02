Сторонники Мадуро митингуют под песни со словами Yankee go home
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро танцуют на улицах Каракаса под песни со словами Yankee go home, передает РИА «Новости».
На видео большая толпа людей размахивает флагами, бьет в барабаны, пританцовывает, слышна энергичная музыка, в песнях постоянно повторяются слова Yankee go home, Gringo go home.
Реклама
Полицейские отказались разгонять митинг против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
На видео группа полицейских отделяется от толпы и уходит, один из сотрудников обнимает протестующего.