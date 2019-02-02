Полиция отказалась «подавлять народ» на митинге в Венесуэле
Полицейские отказались разгонять митинг против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».
Группа полицейских отделяется от толпы и уходит, один из сотрудников обнимает протестующего.
«Предпочитаю увести людей, чем подавлять народ», — сказал один из представителей силовиков.
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Действия полиции поприветствовал генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.
Ранее сообщалось, что на улицы разных штатов Венесуэлы вышли тысячи людей в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо.