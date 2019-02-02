На улицы Венесуэлы вышли тысячи людей в поддержку Гуайдо

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На улицы разных штатов Венесуэлы вышли тысячи людей в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо, передает РИА «Новости».

В штатах Сулиа, Лара, Карабобо люди проходят маршами с лозунгами и транспарантами в поддержку Гуайдо.

Также в Каракасе, в столице страны, оппозиционеры начинают собираться на акцию протеста.

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Оппозиция намерена провести шествие не только в столице, но и еще в 15 штатах страны.

В то же время, глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил начало марша сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.