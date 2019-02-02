«Я реалист»: Яценюк не стал баллотироваться в президенты Украины
Экс-премьер Украины, лидер провластной партии «Народный фронт» Арсений Яценюк отказался баллотироваться на пост президента Украины, передает РИА «Новости».
«Я долго думал об этом. Это не простое решение, и это решение нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры... Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист», — заявил Яценюк.
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По его словам, выдвижение принесло бы «разобщенность и неопределенность».
Ранее президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку государственную охрану.