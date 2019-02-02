Кадыров рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспрецедентными меры США по развертыванию «небывалой гонки вооружений», передает РИА «Новости».

Он отметил, что США официально нарушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

«Владимир Владимирович (Путин — ред.) показал всему миру, что руководство страны в течение многих лет языком дипломатии, переговоров, позитивных предложений, компромиссов делало все, чтобы сохранить мир, стабильность, продлить существование Договора. Однако США заняли подчеркнуто агрессивную позицию, которая напрямую угрожает национальным интересам и безопасности России и ее союзников», — заявил он.

Ранее Минобороны сделало заявление о выходе США из ДРСМД.