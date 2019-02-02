Моралес встретился с Мадуро в Венесуэле и назвал его братом

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Боливийский президент Эво Моралес встретился с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

В посте Моралес назвал Мадуро «братом» и выразил ему полную поддержку. Кроме того, он осудил переворот и стремление присвоить нацдостояние Венесуэлы, что является нарушением международного права.

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«Боливия поддерживает диалог, чтобы избежать столкновений», — сказал Моралес.

Ранее сообщалось, что компания из ОАЭ купила часть золота Венесуэлы.