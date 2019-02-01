Чижов оценил ситуацию в Венесуэле

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что события в Венесуэле не должны привести к гражданской войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможность избежать этого сценария мы видим в организации диалога», — сказал Чижов.

Он также добавил, что резолюция Европарламента о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны «не имеет обязывающей силы».

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Чижов подчеркнул, что данная резолюция является документом «политического характера».

Ранее сообщалось, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы.