МИД назвал традицией для США менторскую манеру подачи домыслов

МИД России заявил в связи с высказываниями представителей США по проблематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, что менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов стала традицией для Вашингтона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что МИД обратил внимание «на новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения».

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«В бездоказательной, но подчеркнуто безапелляционной манере Вашингтон игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения и переговорного урегулирования возникающих вопросов. Вызывает глубокое сожаление, что нарочито менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов стала уже традицией для США», — говорится в заявлении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).