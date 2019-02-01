Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда он может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он может встретиться с Си Цзиньпином до и после саммита США — КНДР.
Он также добавил, что провел «невероятные переговоры» с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ 31 января.
Реклама
Трамп подчеркнул, что обсудил с Лю Хэ торговые вопросы.
Ранее сообщалось, что в Китае заявили о «важном прогрессе» в торговых переговорах с США.