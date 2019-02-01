Названы сроки визита Путина в Киргизию

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию в конце марта. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

По данным ведомства, министр иностранных дел России Сергей Лавров отправиться в Киргизию 3 февраля для переговоров с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

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Как отмечается, в ходе переговоров особое внимание будет уделено теме подготовки визита Путина в Бишкек.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии.