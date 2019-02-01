«Абсолютно недопустимо»: Мэй возмутилась из-за Гибралтара

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала определение Гибралтара в ЕС. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, в документах ЕС о будущем безвизовом режиме с Лондоном Гибралтар назван «колонией Британии».

Как отмечается, Мэй раскритиковала подобное решение Евросоюза.

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При этом Мэй назвала подобное определение Гибралтара «абсолютно недопустимым».

Ранее сообщалось, что Британия и Испания подписали четыре меморандума по Гибралтару.