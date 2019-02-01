«Пустая трата времени»: Трамп больше не хочет обсуждать стену на границе США и Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами по вопросу строительства стены на границе США и Мексики являются «пустой тратой времени». Свое мнение он выразил в интервью газете The New York Times.
Трамп подчеркнул, что «всегда ладил» с лидером демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, однако теперь «не будет».
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«Если она [Пелоси] выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, средств и энергии», — сказал Трамп.
При этом президент считает, что он приложил достаточно усилий для продуктивных переговоров с демократами по этому вопросу.
Ранее Трамп призвал называть стены стенами.