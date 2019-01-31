ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза намерены создать международную контактную группу по Венесуэле. Об этом сообщает France 24.

По ее словам, данная группа будет создана для обеспечения возможности проведения новых выборов в Венесуэле.

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Она также добавила, что эта группа призвана способствовать завершению политического кризиса в стране в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что США выступили за мирную передачу власти в Венесуэле.