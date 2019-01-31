Названа дата встречи представителей США и КНДР
Специальный представитель США по КНДР Стивен Биган встретится со своими северокорейским коллегой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.
Как отмечается, он отправится в Сеул 3 февраля.
Уточняется, что во время переговоров будет обсуждаться денуклеаризация КНДР, а также достижение прогресса по тем обязательствам, которые на себя взяли президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время саммита в Сингапуре в июне 2018 года.
Ранее сообщалось, что Трамп высказался о новой встрече с Ким Чен Ыном.