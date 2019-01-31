Названа дата встречи представителей США и КНДР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/11794039/upload-AP_18163191869370-pic905-895x505-44134.jpg">

Специальный представитель США по КНДР Стивен Биган встретится со своими северокорейским коллегой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Как отмечается, он отправится в Сеул 3 февраля.

Уточняется, что во время переговоров будет обсуждаться денуклеаризация КНДР, а также достижение прогресса по тем обязательствам, которые на себя взяли президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время саммита в Сингапуре в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о новой встрече с Ким Чен Ыном.