Арестован двоюродный брат сенатора Арашукова

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Басманный суд Москвы арестовал Руслана Арашукова, который является двоюродным братом сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, он удовлетворил ходатайство следствия.

Уточняется, что он будет находиться под стражей до 30 марта.

Ранее сообщалось, что отец сенатора Арашукова отказался признавать вину.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.