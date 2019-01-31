Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова

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Басманный суд Москвы в четверг, 31 января, арестовал директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева по делу сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

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«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей», — сказала судья Елена Ленская.

Уточняется, что следствие просило об аресте из-за того, что Хашукаев может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете рассказали о допросах родственников сенатора Арашукова.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.