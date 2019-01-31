Daily Caller: Трамп решил не вмешиваться в «российское дело»

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Президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться в вопрос публикации финального доклада специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом он заявил в интервью изданию The Daily Caller.

По словам Трампа, решение о том, публиковать отчет или нет останется за министерством юстиции США.

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«Они должны принять решение внутри министерства юстиции. Они примут решение относительно того, что входит в их компетенцию», — сказал Трамп.

Трамп также сказал, что не говорил с исполняющим обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакером о предстоящем завершении расследования Мюллера.

Президент США отметил, что он позволил продолжить «российское дело», несмотря на то, что имел право прекратить его.

«Я мог бы занять совершенно иную позицию, я мог бы вмешаться в это. Я мог бы прекратить, закончить все. Я решил не вмешиваться, но я имел право покончить со всем этим. Многие думали, что я именно так и должен был поступить», — сказал Трамп.

Президент США отрицает сговор с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года, он не раз называл дело Мюллера «охотой на ведьм».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал бюджет «российского дела» Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.