Fox News: на послании Трампа к конгрессу появится неожиданный для него гость

Демократ от штата Нью-Джерси, в котором находится гольф-клуб президента США Дональда Трампа, пригласила на послание к конгрессу неожиданного гостя — уволенного из Национального гольф-клуба Трампа в Бедминстере нелегального мигранта. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Конгрессмен Бонни Уотсон Коулман заявила, что она продлила приглашение уволенного мигранта. Викторина Моралес — уроженка Гватемалы, была уволена из гольф-клуба после пяти лет работы, говорится в материале. После увольнения женщина стала защитником других нелегальных мигрантов в США, отмечает Fox. Недавно она рассказала в СМИ о практиках найма на работу в Trump Organization.

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«Президент Трамп оправдывал приостановку работы правительства на пять недель при помощи демонизации мигрантов, выставляя их бедствием для страны, корнем преступлений и отсутствием безопасности в стране», — заявила конгрессмен.

В то же время компания Трампа широко пользовалась тяжелым трудом нелегальных мигрантов, чтобы содержать свое место отдыха в чистоте и с подстриженным газоном, упрекнула президента США конгрессмен Моралес. По слова члена конгресса, Дональд Трамп хочет построить «дурацкие стены», чтобы остановить тех же иммигрантов, которым он дал работу.

Выступление главы американского государства с ежегодным посланием «О положении страны» должно состояться 5 февраля.