Порошенко пытались убить 11 раз в 2018 году

Глава управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей проинформировал о предотвращении 11 покушений на президента страны Петра Порошенко в 2018 году, передает «Украинское радио».

По его словам, при этом ведомство сотрудничало с разведкой, полицией и СБУ.

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«В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента», — сказал Гелетей.

Ранее мужчина из Северной Дакоты сознался в том, что он планировал покушение на президента США Дональда Трампа.