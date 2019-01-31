Daily Caller: Трамп может вмешаться в политику ФБР после жесткого рейда по «делу о России»
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обращения к ФБР с просьбой пересмотреть свою политику после жесткого рейда в доме своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого задержали по «российскому делу» на прошлой неделе. Об этом Трамп рассказал в интервью изданию The Daily Caller.
По словам Трампа, он общался со многими людьми, которые были очень разочарованы действиями ФБР, которые ворвались в дом Стоуна.
«Вы знаете, я остался в стороне от всей этой ситуации, потому что не было никакого сговора [с Россией] вообще. Ничего неправильного не делал. И, честно говоря, я мог бы вмешаться гораздо раньше. Я мог бы закончить это очень легко, если бы захотел», — сказал Трамп.
Трамп признал, что применение силы ФБР при задержании Стоуна было «очень разочаровывающей сценой».
Американский лидер добавил, что он «подумает» о том, чтобы попросить ФБР пересмотреть политику применения силы.