В Кремле ответили на вопрос об отставке главы КЧР после ареста Арашукова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную отставку главы Карачаево-Черкесии после ареста сенатора от республики Рауфа Арашукова, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, ему неизвестно о том, чтобы у российского лидера Владимира Путина возникали вопросы о доверии к главе республики Рашиду Темрезову.

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«Нет, пока мне неизвестно о том, что такие вопросы возникали», — заявил Песков.

Он также посоветовал обращаться по вопросу доверия к главе КЧР к следственным органам.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее стал известен задекларированный доход сенатора Арашукова.