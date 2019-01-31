Золотые слитки сенатора Арашукова попали на видео
В сети появились кадры обыска у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по делу о преступном сообществе и убийствах. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Следак шепнул».
На кадрах можно увидеть холодное оружие, золотые слитки и разложенные на столе при обыске деньги. Также на видео попал интерьер дома Арашукова.
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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.
Ранее стал известен задекларированный доход сенатора Арашукова.