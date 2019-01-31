МИД России приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует нежелание ряда стран Латинской Америки следовать милитаристским курсом США, передает РИА «Новости».

По ее словам, партнерам Москвы следует серьезно задуматься об их роли в подготовке Вашингтоном силового сценария в регионе. В пример она привела события в Ираке, Ливии, Сирии, Украине и «многих других точках нашей планеты».

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«Каких масштабов достигнет гуманитарный, миграционный кризис в случае реализации этих планов?», — подчеркнула Захарова.

Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов констатировал отсутствие у ЕС единой позиции по Венесуэле.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.