Заседание суда по делу Арашукова проходило без прессы и переводчика
Суд рассматривал вопрос о мере пресечения для сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в закрытом от СМИ режиме и без переводчика, передает РИА «Новости».
При этом во время допроса Арашуков потребовал переводчика, так как его знание русского языка якобы недостаточно для ответов на вопросы следователей.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Вечером того же дня суд арестовал сенатора Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах.
Ранее сообщалось, что защита Арашукова предлагала суду залог в 10 млн рублей.