В СК рассказали о допросах знакомых и родственников Арашуковых

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Представитель российского СК Светлана Петренко заявила, что после допроса планируется задержание четырех руководителей газовых предприятий на Северном Кавказе, которые также проходят по делу о хищении природного газа у «Газпрома», передает ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время следователи допрашивают руководителей северокавказских предприятий газовой отрасли, а именно Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

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«Планируется их задержание», — добавила Петренко.

Кроме того, она подчеркнула, что все они являются родственниками либо знакомыми отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля Арашукова.

Ранее сообщалось, что сенатор Рауф Арашуков и его отец задержаны.