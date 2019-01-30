В СК рассказали о допросах знакомых и родственников Арашуковых
Представитель российского СК Светлана Петренко заявила, что после допроса планируется задержание четырех руководителей газовых предприятий на Северном Кавказе, которые также проходят по делу о хищении природного газа у «Газпрома», передает ТАСС.
Она отметила, что в настоящее время следователи допрашивают руководителей северокавказских предприятий газовой отрасли, а именно Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.
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«Планируется их задержание», — добавила Петренко.
Кроме того, она подчеркнула, что все они являются родственниками либо знакомыми отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля Арашукова.
Ранее сообщалось, что сенатор Рауф Арашуков и его отец задержаны.