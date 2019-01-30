«Скучала по вам»: пресс-секретаря Белого дома СМИ встретили бойкотом после долгого затишья

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс провела в начале недели первый брифинг для журналистов спустя более месяца молчания, открыв его со словами: «скучала по вам, ребята». Об этом пишет The Washington Post.

Сандерс не проводила некогда регулярных встреч с журналистами с 18 декабря, пишет WP. На первом после долгого затишья брифинге обсуждались вопросы по ситуации в Венесуэле, возможности второго шатдауна — частичной приостановки работы правительства США и другие темы.

Реклама

Однако в этот раз американский телеканал CNN присоединился к телеканалу MSNBС, отказавшись от полной трансляции прямого эфира из комнаты брифинга с журналистами, несмотря на то что раньше это было обычной практикой. Тем не менее, журналист CNN присутствовал на брифинге.

WP отмечает, что отказ от трансляции CNN может стать поворотным моментом для всех американских СМИ, которые, возможно, переоценят свою роль в освещении Белого дома при президенте США Дональде Трампе. Возможно, и Fox News — один из почитаемых Трампом телеканалов — проявит чувство собственного достоинства и откажется от трансляции брифингов Сандерс, добавляет WP.