Трамп похвастался успехами во внешней политике

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Американский президент Дональд Трамп рассказал, чего ему удалось добиться за время нахождения на посту. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, когда он пришел к власти, ИГ (организация запрещена в России) действовало на сирийской территории бесконтрольно, в настоящее время достигнут большой прогресс, а скоро террористическая группировка будет полностью уничтожена. Он также заметил, что отношения между США и Северной Кореей лучше, чем когда-либо.

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«С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время», — заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал американцев не ездить в Венесуэлу.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.