МИД КНР отреагировал на утверждение США об опасности России и Китая для мира

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Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан опроверг заявление американской стороны о том, что КНР и Россия якобы опасны для глобальной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о крупных державах, которые влияют на ситуацию в мире, а их сотрудничество способствует всеобщей безопасности и стабильности.

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«Отношения между КНР и Россией достигли в своем развитии беспрецедентно высокого уровня, <…> наши страны поддерживают друг с другом контакты всеобъемлющего партнерства», — сказал Шуан.

Он добавил, что китайско-российское сотрудничество не подразумевает оказание давления на другие страны или противостояние.

Ранее глава нацразведки США увидел угрозу нападения со стороны России.