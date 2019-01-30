Мадуро назвал главную цель США в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главную цель США в стране, передает РИА «Новости».

По его словам, США намерены получить венесуэльскую нефть.

«Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана», — сказал он.

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Второй причиной он назвал идеологическую — «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара».

Также Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон запретил администрации Дональда Трампа устанавливать контакты с правительством Венесуэлы.