Мадуро назвал главную цель США в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главную цель США в стране, передает РИА «Новости».
По его словам, США намерены получить венесуэльскую нефть.
«Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана», — сказал он.
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Второй причиной он назвал идеологическую — «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара».
Также Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон запретил администрации Дональда Трампа устанавливать контакты с правительством Венесуэлы.