Мадуро поблагодарил Путина за помощь

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна всегда благодарна России за помощь, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент Владимир Путин «всегда оказывает помощь от России во всех смыслах».

«То, о чем я просил президента Путина — чтобы у нас поддерживались постоянные контакты, чтобы была вся поддержка на дипломатическом и политическом уровне в ООН и для защиты правды Венесуэлы в международном плане», — сказал Мадуро.

Ранее Николас Мадуро заявил, что страна намерена и дальше получать из России самое современное оружие.