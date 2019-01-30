В Британии приняли поправку о договоренностях с ЕС по Северной Ирландии

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Британские парламентарии проголосовали за поправку, предписывающую правительству добиться на переговорах с ЕС изменения договоренностей по Северной Ирландии, передает РИА «Новости».

Поправка предполагает, что парламент поддержит соглашение с ЕС в том случае, если будут внесены изменения по ирландскому вопросу.

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Она была предложена председателем управляющего комитета Консервативной партии Грэмом Брэди и получила поддержку премьера.

Ранее британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit, запрещающую выход страны из состава Евросоюза без сделки.