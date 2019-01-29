Советник Трампа пригрозил «последствиями» желающим навредить лидеру оппозиции Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в твиттере заявил о «серьезных последствиях» тем, кто хочет навредить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо.

«Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего венесуэльского генерального прокурора в отношении президента Хуана Гуайдо. Позвольте повторить: у тех, кто попытается разрушить демократию и навредить Гуайдо, будут серьезные последствия», — написал Болтон.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб попросил Верховный суд страны запретить лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны, а также заморозить его счета. По его словам, он передал председателю Верховного суда документы, касающиеся предварительного расследования в отношении Гуайдо.