Гуайдо прокомментировал начало расследования в отношении него

Объявивший себя временным президентом спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо прокомментировал заявление генпрокурора страны о расследовании в отношении него, сообщает РИА «Новости».

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы потребовал запретить Гуайдо выезд из страны. Он заявил, что направил в Верховный суд страны документы, касающиеся предварительного расследования в отношении Гуайдо.

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«Это не более чем еще одна угроза мне, парламенту и провозглашенному правительству республики — нет ничего нового», — сказал Гуайдо.

Он также добавил, что продолжит выполнять свои обязательства.

Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы во время митинга в Каракасе против Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.