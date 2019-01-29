NYT: администрация Трампа не готова к внешнеполитическому кризису

Ни одна администрация в современной истории не была столь менее подготовленной для разрешения внешнеполитического кризиса, чем администрация президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The New York Times Энтони Блинкен, который был заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы.

У наиболее успешных администраций всегда есть три общие черты: люди, процесс и политика, пишет колумнист, который провел почти 25 лет в правительстве и потратил почти столько же на его изучение. Однако в администрации Трампа, если рассматривать сквозь призму этих параметров, положение «катастрофическое», пишет Блинкен.

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Например, почти 40% руководящих должностей, требующих утверждения в сенате США, остаются вакантными в администрации. Около трети из 198 ключевых должностей Государственного департамента являются вакантными. Четверть отделов администрации работают во главе с «исполняющими обязанности» сотрудниками, говорится в материале.

Неспособность Трампа разработать политику, вместе с его тенденцией нивелировать политику использованием аккаунта в твиттере, вызвали серьезную путаницу во всем мире, отмечает автор.

В последние два года большинство неудач Америки во внешней политике были умеренными и в основном были сделаны самим Трампом. В следующие два года, возможно, стране не так уж сильно повезет, заключает Блинкен.