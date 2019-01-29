Захарова отреагировала на слова Порошенко о мире с Россией

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова главы Украины Петра Порошенко о необходимости возвращения мира с Россией, передает РИА «Новости».

Однако по мнению Захаровой, у него уже был шанс восстановить мир с Россией.

«Он им не воспользовался. Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — прокомментировала Захарова.

Ранее Порошенко заявил, что стране необходимо достичь мира с Россией.