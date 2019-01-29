Захарова пошутила о предвыборной агитации Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фейсбуке фотоколлаж с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко на экранах в ходе форума в Киеве, в ходе которого Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины.

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать?», — написал она.

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Захарова также поинтересовалась, как в таком случае могли бы выглядеть бюллетени.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины.

Выборы украинского президента состоятся 31 марта.