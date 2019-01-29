В МИДе Венесуэлы назвали главную причину попытки госпереворота
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса считает, что санкции США против госкомпании Венесуэлы PDVSA говорят о том, что все попытки переворота происходят из-за нефти, передает ТАСС.
Он отметил, что 28 января американские власти заявили о введении санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы на $7 млрд. По его мнению, в США продолжают агитировать другие страны признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временный президентом страны.
«Представители Вашингтона с бесстыдством... предоставили миру конкретные и неопровержимые доказательства единственной и реальной цели этой попытки госпереворота в Венесуэле: нефть», — заявил Арреаса.
23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что в МИД Китая заявили о признании Мадуро президентом Венесуэлы.