«Человек Путина»: WSJ о российском видении пути Мадуро

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Драматическое противостояние в Венесуэле, где президент страны Николас Мадуро держится за власть при помощи России, а Запад объявил законным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, стало первым крупным кризисом в новую эпоху соперничества держав, пишет для The Wall Street Journal колумнист Уолтер Рассел Мид.

Если раньше Россия поддерживала левые латиноамериканские силы, рассчитывая, что будущее за коммунизмом, то теперь потому, что Москва знает о том, что они потерпят неудачу, пишет колумнист. Латинская Америка имеет значение для России из-за своих энергоресурсов.

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Россия поддерживает Мадуро, которого колумнист называет человеком президента России Владимира Путина в Каракасе, из-за того, что Венесуэла играет важную роль на мировых энергетических рынках, пишет автор. И с точки зрения Москвы сам Мадуро и его упаднический социалистический режим являются подарком, который до сих пор приносит дивиденды, говорится в колонке. Спад добычи венесуэльской нефти, при том что запасов у нее больше, чем в Саудовской Аравии, стал неожиданным успехом для России.

Как отмечает автор, Москва надеется, что ухудшение ситуации в Венесуэле приведет к региональному кризису, который привлечет пристальное внимание США.