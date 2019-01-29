Песков высказался о контактах Трампа и Гуайдо
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены контактам президента США Дональда Трампа с главой оппозиционного парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, объявившего себя временным президентом латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, контакт Трампа и Гуайдо «вполне закономерный», так как лидер венесуэльской оппозиции и до начала массовых протестов поддерживал контакт с Вашингтоном.
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«Поэтому здесь нет ничего такого удивительного», — добавил Песков.
23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.