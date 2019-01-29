Daily Mail: экс-депутату Британии грозят санкции за эфир о Скрипалях

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Бывший член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй, который ведет радио шоу Talk Show, может столкнуться с санкциями со стороны медиаругелятора за эфир об отравлении Скрипалей из-за нарушения политики непредвзятости. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Джордж Гэллоуэй нарушил правила беспристрастности британского государственного медиарегулятора Ofcom, сказав радиослушателям, которые не согласились с его позицией в отношении отравления Скрипаля, что они звонят из психбольницы.

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Как отмечает Daily Telegraph, позиция бывшего британского парламентария заключалась в том, что он назвал Россию «наименее вероятным» подозреваемым в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.Отмечается, что когда взгляды аудитории расходились с позицией ведущего шоу экс-парламентария, то он трижды пошутил, что слушатели, пославшие свои сообщения в эфир, содержатся в психиатрической больнице в Бродмуре.

Причиной инцидента со стороны медиарегулятора стали «предвзятые и несбалансированные взгляды» на реакцию правительств Великобритании и России в отношении отравления Скрипалей в программе, которая вышла спустя две недели после инцидента в Солсбери — 16 марта.

После выпуска в Ofcom поступила жалоба. В организации заявили, что «намерены рассмотреть вопрос о введении установленной законом санкции» за нарушение, которое может включать в себя финансовый штраф.

Гэллоуэй cо своей стороны возражает и называет расследование Ofcom как «прозрачно политически мотивированную попытку цензуры», пишет таблоид.